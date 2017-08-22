Пустыня Атакама снова покрылась цветами

В настоящий момент в пустыне можно наблюдать более 200 различных видов флоры.

Жители Чили запечатлели крайне редкое явление – в местной пустыне Атакама, которая считается самым засушливым местом на Земле, выросли цветы. Причиной этого стали аномальные ливневые дожди, обрушившиеся на регион зимой , сообщает , сообщает Вести.ru со ссылкой на Metro.





Обычно пустыня Атакама покрывается растениями не чаще. чем раз в семь лет, однако из-за неожиданных ливней засушливая местность превратилась в цветущий сад на пять лет раньше срока. В настоящий момент в пустыне можно наблюдать более 200 различных видов флоры.





Местные власти отмечают, что из-за этого поток туристов в регион значительно увеличился. Пустыня Атакама также славится своими горами, живописными закатами и рассветами.





Это не первое аномальное явление, произошедшее в этой части Чили. 19 мая 2010 года в самой засушливой пустыне планеты выпал снег.



