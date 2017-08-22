Полиция Алматы призывает горожан активно сообщать о местах стихийных стоянок и парковок

Алматинские стражи порядка продолжают работу по выявлению нарушений правил парковки и стоянки транспортных средств. В этой связи уплотнены маршруты патрулирования и привлечены дополнительные силы из числа общественных помощников полиции и представителей других подразделений ДВД. Теперь они призывают граждан не закрывать глаза на мелкие нарушения, а своевременно сигнализировать об этом в полицию, передает Теперь они призывают граждан не закрывать глаза на мелкие нарушения, а своевременно сигнализировать об этом в полицию, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.





«Важно понимать, что это проблема самого крупного мегаполиса и мы должны решить ее общими усилиями, так сказать, сообща. Уверена, это не сложно сделать. Тем более, что каждый из нас ежедневно становится очевидцем ряда нарушений ПДД. Нужно активизироваться каждому горожанину», - отметила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.





Сигнализировать в полицию можно посредством блога начальника ДВД города Алматы на официальном сайте Департамента по ссылке: http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/alm/ALM/About/Blog_R или по каналу «102». Сотрудники заверяют, что меры в отношении правонарушителей будут приняты незамедлительно.





Главное, чтобы сигналы граждан были очень содержательными, а именно при отправке сообщения о том или ином нарушении необходимо точно указать дату, время и место нарушения, отчетливо запечатлеть марку и номер транспортного средства, чтобы при разборе факта у должностного лица была весомая доказательная база по существу.





«К слову, у ДВД Алматы уже образовался пул активистов, которым небезразлична судьба нашего города и порядок на ее дорогах. Ежедневно по коммуникационным каналам мы получаем десятки важных сигналов о нарушениях ПДД и принимаем меры в соответствии с административным законодательством. Особая благодарность этим гражданам», - отметила С. Азирбек.





Напомним, в Алматы усилен контроль за парковкой автотранспорта в неустановленных местах. Целенаправленные рейдовые мероприятия, ежедневно проводимые сотрудниками дорожно-патрульной полиции, способствуют стабилизации дорожной обстановки в городе, снижению аварийности, а также улучшению дисциплины среди водительского состава. Силы полиции ориентированы также на выявление фактов стихийных парковок в местах, не предназначенных для этого, в зоне действия соответствующих дорожных знаков. А транспорт, владельцы которых при выявлении факта нарушения не будут находиться рядом со своим авто, транспортируется на специализированную штрафную стоянку с помощью эвакуаторов. Согласно действующему законодательству, а именно ст. 597 КРКобАП, за данный вид правонарушения предусмотрен административный штраф в размере от 10 до 50 МРП.



