А.Кульгинов рассказал о значимости реализации программы «Рухани жаңғыру»

Аким также отметил, что переселение п.Березовка и п.Бестау Бурлинского района находятся под контролем главы государства.

Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов провел собрание, где рассматривались вопросы, которые были обсуждены на заседании под председательством Главы государства Н. Назарбаева.









На собрании, принявшие участие руководители Управления области, города Уральск и в селекторном режиме акимы районов, обсудили вопросы трудоустройства граждан, также государственно-частное партнерство в сфере здравохранения и образования. Поручено управлениям области усилить работу по привлечению инвестиции в регион. Также под особым контролем находится реализация государственных программ «Нұрлы жер» и «Нұрлы жол».





- Переселение п.Березовка и п.Бестау Бурлинского района находятся под контролем Главы государства. На данный момент 29 семьям были вручены ключи, а 16 семей уже заселены. Акимат Бурлинского района и управление строительства Западно-Казахстанской области должны на должном уровне завершить переселение жильцов, - сказал аким области.





А.Кульгинов отметил о значимости реализации программы «Рухани жаңғыру» и о необходимости привлечения молодежи.





-Воспитание подрастающего поколения имеет важное значение в жизни любого государства. Молодежь определяет настоящее и будущее страны. Именно молодым предстоит развиваться и строить новый, независимый Казахстан. Также мы не должны забывать старшее поколение людей, которые трудились во благо Родины, - сказал А.Кульгинов.









В ходе собрания аким области поручил руководителю управления сельского хозяйства с наименьшими затратами завершить сенокос и достойно выполнить поставленные задачи Президента о создании сельскохозяйственных кооперативов.





Согласно поручениям Президента страны Н.Назарбаева, акимы районов с сентября месяца будут отчитываться через средства массовой информации перед населением, о ходе реализации государственных программ и программы «Рухани жаңғыру».



