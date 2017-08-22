В пригородных поселках Астаны проведено более 100 концертов в рамках выставки ЭКСПО

Нынешнее лето для столицы выдалось особенным. Праздники, концерты, развлекательные программы в этом году радовали жителей и гостей столицы своим разнообразием. Культурно-массовые мероприятия проходили не только в городе, но и в прилегающих к Астане поселках. Концерты выходного дня «Думанды Сарыарка» пользуются большой популярностью среди населения жилых массивов, которые каждое воскресенье собираются на концерт , сообщает Управление культуры, архивов и документации города Астаны.





- Спасибо большое акимату города за организацию такого концерта для наших детей. Пусть у нас будет побольше таких праздников. Каждое воскресенье мы с большим удовольствием приходим сюда с детьми, - делится пенсионерка Даметкен Абдрахманова.









В рамках еженедельных воскресных концертов «Думанды Сарыарка» выступают известные казахстанские артисты – Досымжан Танатаров, Маржан Арапбаева, Гульзира Бокейхан, Дос, трио Братья Жугунусовы, а также юмористы Канат Алжаппаров и Кайрат Адильгерей и многие другие. Праздничные мероприятия проводятся для жителей поселков Пригородный, Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар, Өндіріс, Железнодорожный, Үркер, Коктал и Промышленный.









Концертная программа радует всех зрителей – от мала до велика. Помимо популярных исполнителей в концерте принимают участие танцевальные и музыкальные коллективы, артисты уличных театров, аниматоры, ростовые куклы с интерактивными развлечениями - такова программа концертов «Думанды Сарыарка», пользующихся большой популярностью у зрителей. Детишки с радостью танцуют вместе с героями сказок, подпевают им и играют с ними в увлекательные игры.





- В рамках проведения Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» акиматом города была подготовлена масштабная программа культурно-массовых мероприятий - народные гуляния, культурно-зрелищные, семейно-досуговые, фестивали, выставки, театральные и цирковые постановки и др. Чтобы праздник не обошел стороной жителей пригорода столицы, мы каждые выходные проводим концерты с участием известных артистов также в прилегающих к городу поселках, - отметил руководитель Управления культуры, архивов и документации города Астаны Болат Мажагулов.

















Концерты выходного дня «Думанды Сарыарка» начали проводиться 11 июня – за чуть более чем 2 месяца организовано около 120-ти концертов. Стоит отметить, что заключительные концерты «Думанды Сарыарка» будут приурочены ко Дню конституции и пройдут 30 августа.

















В Астане в рамках выставки ЭКСПО проходили культурные мероприятия разного масштаба. Череду культурно-массовых мероприятий 1 июня открыл концерт Open Air с участием самых топовых артистов отечественной и российской эстрады, который собрал более 50-ти тысяч зрителей на открытой площадке перед монументом «Қазақ Елі». Не менее грандиозными проектами стали Летний кубок КВН с участием чемпионов Высшей лиги последних лет, невероятное ледовое шоу-сказка «Щелкунчик» в рамках мирового турне олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, фестиваль итальянской музыки Сан-Ремо в Астане, концерты традиционной казахской музыки «Астана Арқау» и творческие вечера знаменитых исполнителей казахстанской эстрады - группы «Музарт», группы «Дервиши», концерты Секена Турысбека, Алтынбека Коразбаева, Розы Рымбаевой, Айкына Толепбергена и др.





27 августа в столице пройдет еще одно крупное мероприятие. Впервые в Астане состоится церемония вручения статуэток исполнителям современной музыки. В первом Ежегодном международном фестивале «Астана дауысы» примут участие самые топовые артисты года из 15 стран. На одной сцене в столице Казахстана выступят артисты, задающие тренд в музыкальной индустрии – Григорий Лепс, Светлана Лобода, Бьянка, Вилли Уильямс, Ильяс Ялчинташ, Араш, DJ Sava, Ева Симонс и другие. Казахстан на фестивале представит популяный исполнитель Кайрат Нуртас. Грандиозный концерт будет проходить во Дворце мира и согласия.







