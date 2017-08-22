Назарбаев встретился с руководством Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината

Главе государства было доложено о проводимой работе с иностранными партнерами.

Глава государства провел встречу с руководством АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», сообщает пресс-служба Акорды. В ходе встречи глава государства отметил позитивные результаты деятельности предприятия за последние годы, сообщает пресс-служба президента.





- Со стороны государства оказывалась всесторонняя помощь, поддержка всех начинаний. Сегодня комбинат работает достаточно стабильно и развивается. По моим данным, в прошлом году наблюдалось увеличение объема производства на 10%, а доходов на 20%, - сказал Нурсултан Назарбаев.





Президент Казахстана обратил внимание на необходимость дальнейшего развития инновационных проектов с привлечением зарубежных компаний, что станет большим подспорьем для последующего роста предприятия. Председатель совета директоров АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» С.Геллер поблагодарил за оказанную возможность встречи и предоставил слово президенту предприятия А.Мамутовой. - Отмеченный Вами рост объемов производства связан с общим ростом на авиакосмических и промышленных рынках. Созданные совместные предприятия введены в эксплуатацию, наблюдается планируемое достижение проектных мощностей, - сказала А.Мамутова.





Главе государства было доложено о проводимой работе с иностранными партнерами.

- Хотела напомнить, что в 2014 году совместно с французским правительством было создано второе предприятие по производству титановых слитков и изделий, предназначенных для атомной промышленности. На сегодняшний день строительства завода закончено, и 15 сентября текущего года пройдет презентация открытия завода, - сообщила президент АО «УК ТМК». Кроме того, А.Мамутова рассказала о совместной деятельности с южнокорейской компанией «POSCO».





- Реализация совместного проекта и использование современных технологий позволит совместному казахстанско-корейскому предприятию выйти на мировой рынок плоского титанового проката, - отметила А.Мамутова. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что знаком с деятельностью АО «УК ТМК» практически с момента его создания и поинтересовался перспективами обеспечения предприятия сырьем.





Президент АО «УК ТМК» указала, что титаносодержащее сырье приобретается в дальнем зарубежье в соответствии с международным авиакосмическим стандартом. - В этом году, в рамках программы развития АО "УК ТМК" до 2022 года, начато строительство второй обогатительной фабрики по производству ильменитового концентрата. Для увеличения казахстанского содержания внедрены новые технологии, разработанные совместно со специалистами Ульбинского металлургического комбината, - заключила А.Мамутова.



