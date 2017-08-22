Финская полиция освободила одного из подозреваемых по делу о «резне» в Турку
22 августа 2017, 20:00
Предпосылок для помещения его под стражу не было.
Один из подозреваемых в нападении на прохожих в центре финского города Турку был отпущен на свободу, передает Росбалт.
«Полиция освободила одного подозреваемого в участии в нападении в Турку. Предпосылок для помещения его под стражу не было», — заявили в полиции, но добавили, что «подозрения в отношении него остаются в силе», передает ТАСС.
Напомним, 17 августа 18-летний марокканец совершил нападение с ножом на прохожих в центре города Турку. В результата два человека погибли, десятки получили ранения. Злоумышленник был задержан. Он уже признал свою вину в нанесении ножевых ударов.
Фото: rosbalt.ru
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