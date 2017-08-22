В Марокко задержан брат террористов, причастных к терактам в Каталонии

Арестован родственник задержанного Дрисса Укабира и его брата Мусы, который был ликвидирован каталонской полицией.

В Марокко задержан двоюродный брат террористов, причастных к терактам в Каталонии. Как сообщает EFE, операция прошла в Надоре , передает , передает Росбалт





По данным СМИ, был арестован родственник задержанного Дрисса Укабира и его брата Мусы, который был ликвидирован каталонской полицией. Предполагается, что все они были связаны с ячейкой, состоящей из 12 человек — именно эта группировка ответственна за теракты в Испании.





Напомним, 17 августа в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Жертвами теракта стали 15 человек и свыше 100 получили ранения. Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Полиция Каталонии ликвидировала пятерых террористов.



