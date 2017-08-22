Родственники внезапно умершего актера темиртауского ТЮЗа А.Шумского ищут правды

Месяц назад в поездке мужчине резко стало плохо, он впал в кому и скончался – официально от заражения крови, а как на самом деле пока неизвестно.

Актер купил шоп-тур и отправился в Китай. Там ему стало плохо, и вскоре он скончался. Оказалось, что мужчина въехал в страну без медицинского страхового полиса. Родные мужчины пытаются понять, насколько законны были действия турагента, сообщает сообщает «31 канал»





Олеся Бердникова – сестра актера темиртауского ТЮЗа Алексея Шумского – не догадывалась о заболевании брата. Да и сам он, скорее всего, не подозревал о циррозе, иначе не поехал бы в Китай. Месяц назад в поездке мужчине резко стало плохо, он впал в кому и скончался – официально от заражения крови. Сестра пытается выяснить, что привело к внезапной смерти, и почему Алексей оказался в чужой стране без медицинской страховки. Она написала заявление в прокуратуру с просьбой проверить турфирму.





ОЛЕСЯ БЕРДНИКОВА, сестра Алексея Шумского:





– Мы никого не обвиняем в смерти брата, я хочу добиться правды. Хочу узнать, как лечили моего брата или не лечили, хочу узнать, что вообще случилось в Китае! Мне важно узнать, что за турфирма такая, у которой вдруг пропали договоры.





Турфирма, которая отправила группу из 19 человек в шоп-тур по Китаю, уже не работает. Но, по словам агентов, шоп-тур от обычного турпакета в теории должен отличаться лишь целью поездки. А значит, медицинская страховка автоматически включается в стоимость путёвки. Без неё турагенты не имеют права отправлять людей за рубеж. Если же клиент приобретает только проезд, ему стоит позаботиться о полюсе самому: к примеру, в Таиланде он будет стоить 1 доллар в день, в Европе – до полутора евро. Но и при наступлении страхового случая нельзя вызывать медиков самостоятельно. Нужно обратиться в колл-центр.

ВАЛЕРИЯ ТОПОЛЬНЯК, директор турфирмы:





– Звоните, сообщаете своё имя, фамилию, паспортные данные, номер страхового полиса, где вы находитесь, что с вами случилось и какого рода помощь вам требуется. В колл-центре вам сообщат, в какое медучреждение вы должны обратиться.





Опытные туристы советуют не экономить на медицинской страховке – дороже выйдет. Ведь для иностранцев почти во всех странах медуслуги дороже.





ГУЛЬМИРА ЦОЙ, турист со стажем:





– При переходе через границу нужно помнить, что далеко не все лекарства можно перевозить с собой в другую страну, и, естественно, мы никогда не можем быть уверены в своём организме. То есть, как он отреагирует на незнакомую нам еду и воду.





Кроме того, перед выездом необходимо узнать контакты консульств или посольств Казахстана в стране назначения.





Антон Сергиенко, Людмила Батюшкина, Кирилл Ефремов

Фото: 31 канал



