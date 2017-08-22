Ракетный удар по США смоделировали в КНДР

КНДР смоделировала ракетный удар по американскому острову Гуам. Соответствующее видео было опубликовано в Сети , сообщает , сообщает Росбалт со ссылкой на агентство «Енхап».





«Американцы должны жить, постоянно оглядываясь и прислушиваясь. Ракеты "Хвасон-12" будут мучить их день и ночь, ведь время запуска неизвестно. Американцы будут дрожать», — говорится в пояснении видео.





Там же содержится призыв к американским политикам «дважды подумать об итогах возможной войны».





Напомним, 8 августа КНДР объявила о готовности нанести ракетный удар по базе американских ВВС на острове Гуам в Тихом океане. В ответ президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон, наряду с дипломатическими и экономическими мерами, готов применить силу для ликвидации ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.





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