В США новорожденную девочку назвали в честь солнечного затмения

Девочку, родившуюся в США во время полного солнечного затмения, назвали Эклипс (от английского eclipse — «затмение»). Об этом во вторник, 22 августа , сообщает , сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN.





«Вау, моя дочь родилась во время чего-то, случающегося раз во много лет. Это исключительная редкость!» — заявил отец новорожденной в интервью телеканалу WHNS. Вес младенца составил 2,8 килограмма при росте 48 сантиметров.





Эклипс родилась в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, который располагался в протянувшейся от Западного до Восточного побережья США полосе шириной 113 километров, где можно наблюдать затмение.





Солнечное затмение, полная фаза которого была видна лишь с территории США, произошло 21 августа. В последний раз подобное явление наблюдали в этой стране 99 лет назад.





22 августа сообщалось, что сирийские беженцы, живущие в Германии, назвали своего пятого ребенка в честь Ангелы Меркель.



