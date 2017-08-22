В США новорожденную девочку назвали в честь солнечного затмения
22 августа 2017, 21:28
Ее назвали Эклипс.
Девочку, родившуюся в США во время полного солнечного затмения, назвали Эклипс (от английского eclipse — «затмение»). Об этом во вторник, 22 августа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN.
«Вау, моя дочь родилась во время чего-то, случающегося раз во много лет. Это исключительная редкость!» — заявил отец новорожденной в интервью телеканалу WHNS. Вес младенца составил 2,8 килограмма при росте 48 сантиметров.
Эклипс родилась в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, который располагался в протянувшейся от Западного до Восточного побережья США полосе шириной 113 километров, где можно наблюдать затмение.
Солнечное затмение, полная фаза которого была видна лишь с территории США, произошло 21 августа. В последний раз подобное явление наблюдали в этой стране 99 лет назад.
22 августа сообщалось, что сирийские беженцы, живущие в Германии, назвали своего пятого ребенка в честь Ангелы Меркель.
Фото: Greenville Healthy System
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