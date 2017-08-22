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Названо самое непопулярное у туристов государство в мире

22 августа 2017, 21:58

Пожалуй, это мечта каждого путешественника — найти на земле уголок, по которому туристы еще не потоптались основательно. И, судя по всему, такие места существуют.

Согласно данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2016 году остров-рай в южной части Тихого океана — Тувалу — посетила всего тысяча человек! Таким образом, государство Тувалу, преимуществами которого являются идеальные пляжи, бирюзовые глубины, низкий уровень преступности и террористической угрозы, стало самым непопулярным у туристов, передает The Daily Mail.

На втором месте оказалась Республика Кирибати, также находящаяся в Тихом океане (в Микронезии и Полинезии). В прошлом году там побывали около 4000 туристов. Все острова Кирибати — атоллы, большую часть которых можно исследовать на лодках, водных велосипедах и даже пешком, иногда совершая короткие погружения.

Третье место по непопулярности — Сан-Томе и Принсипи. Это островное государство в Центральной Африке в 2016 году посетили 8000 туристов. За ним следует Монтсеррат — заморская территория Великобритании, находящаяся на одноименном острове, входящем в архипелаг Малые Антильские острова. Туда приехали всего 9000 отдыхающих.


Пятерку замыкает африканское государство Коморы (24 000 туристов). В десятку рейтинга также попали Джибути (Африка), Сан-Марино (Европа), Восточный Тимор (Азия), Лихтенштейн (Европа) и Сьерра-Леоне (Африка).

Фото: www.molomo.ru

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