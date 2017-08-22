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В парке развлечений Parc Astérix пять человек пострадали на аттракционе

22 августа 2017, 22:38

Один из плотов оказался заблокированным в конце дороги. В него врезались другие плоты, завершавшие путешествие

Пять человек получили легкие травмы при спуске с аттракциона в парке развлечений Parc Astérix под Парижем, передает РИА Новости со ссылкои на газету Parisien.

Инцидент произошел в понедельник.

Аттракцион под названием Oxygénarium — огромная горка высотой в 20 метров, путешествие по которой происходит на большом надувном плоту, туда помещается несколько человек. Общая длина плавания по этой горке составляет 400 метров. В час аттракцион может принимать до тысячи посетителей.

По неизвестным к настоящему времени причинам один из плотов оказался заблокированным в конце дороги. В него врезались другие плоты, завершавшие путешествие, что и привело к травмам отдыхавших. Все пострадавшие обошлись помощью медиков парка, обращения в больницы не потребовалось.

В настоящее время аттракцион закрыт для посетителей, ведется внутренняя проверка, которая должна прояснить обстоятельства произошедшего.

Фото: v-paris.ru

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