В парке развлечений Parc Astérix пять человек пострадали на аттракционе
22 августа 2017, 22:38
Один из плотов оказался заблокированным в конце дороги. В него врезались другие плоты, завершавшие путешествие
Пять человек получили легкие травмы при спуске с аттракциона в парке развлечений Parc Astérix под Парижем, передает РИА Новости со ссылкои на газету Parisien.
Инцидент произошел в понедельник.
Аттракцион под названием Oxygénarium — огромная горка высотой в 20 метров, путешествие по которой происходит на большом надувном плоту, туда помещается несколько человек. Общая длина плавания по этой горке составляет 400 метров. В час аттракцион может принимать до тысячи посетителей.
По неизвестным к настоящему времени причинам один из плотов оказался заблокированным в конце дороги. В него врезались другие плоты, завершавшие путешествие, что и привело к травмам отдыхавших. Все пострадавшие обошлись помощью медиков парка, обращения в больницы не потребовалось.
В настоящее время аттракцион закрыт для посетителей, ведется внутренняя проверка, которая должна прояснить обстоятельства произошедшего.
Фото: v-paris.ru
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