Белорусы создали свой первый электромобиль
23 августа 2017, 00:16
О стоимости электрокара не сообщается.
Белорусы создали свой первый электромобиль. Машину презентовала Национальная академия наук (НАН), передает Lenta.ru со ссылкой на агентство БЕЛТА.
Гендиректор Объединенного института машиностроения НАН Сергей Поддубко рассказал, что белорусские ученые пришли с этой идеей год назад к председателю президиума Национальной академии наук Владимиру Гусакову, который поддержал ее.
«Прошло меньше года — и перед вами экспериментальный образец — со всеми его характеристиками, внешним видом и электрическими компонентами, которые мы создали с привлечением других компаний, имеющих компетенции в этом направлении», — отметил Поддубко.
Он уточнил, что мощность двигателя первого белорусского электромобиля составляет около 80 лошадиных сил или примерно 60 киловатт, что «достаточно для работы в городе», максимальная скорость — 110 километров в час. «Мы постепенно наращиваем его возможности, со временем все характеристики выявим и, если надо, подкорректируем», — добавил Поддубко.
Накопитель электроэнергии автомобиля, по его словам, можно заряжать как от обычной электрической розетки, так и от специального зарядного устройства. Экспериментальный образец электромобиля создан на базе китайской машины GeelySC7.
О стоимости электрокара не сообщается.
В настоящее время автомобили на электрической тяге есть в линейке практически всех крупнейших автоконцернов. Тенденция замещения машин с дизельными и бензиновыми двигателями на более чистый транспорт связана как с ужесточением экологических стандартов (особенно в Европе), так и с модными тенденциями на авторынке. Популярный тренд коснулся даже премиальных марок, таких как Jaguar и Bentley.
Фото: belta.by
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