Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматы KIA Rio лоб в лоб столкнулась с BMW: четверо пострадавших

23 августа 2017, 00:49

Водителя и пассажира из BMW госпитализировали в больницу.

В Алматы поздним вечером на перекрестке ул.Момышулы и Шаляпина произошло серьезное ДТП, с участием KIA Rio и BMW 7, в котором пострадали четыре человека, передает Zakon.kz

Как рассказали очевидцы, автомобиль BMW 7 стоял по ул.Шаляпина в ожидании разрешающего сигнала светофора. В этот момент по ул.Момышулы двинулась в южном направлении KIA Rio с девушкой - водителем за рулем. Поворачивая на ул.Шаляпина по неизвестной причине она перепутала газ с тормозом и вместо того, чтобы притормозить при повороте направо она нажала на педаль газа и понеслась в стоящий BMW. В результате чего врезалась лоб в лоб.

При столкновении пострадало четыре человека: двое из KIA Rio, водитель и пассажир из BMW, которых госпитализировали в больницу.

Позже на место приехала бригада пожарных, которые смыли масло и бензин с проезжеи части, чтобы минимизировать опасность возникновения возгорания.













































MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...