В Алматы KIA Rio лоб в лоб столкнулась с BMW: четверо пострадавших
23 августа 2017, 00:49
Водителя и пассажира из BMW госпитализировали в больницу.
В Алматы поздним вечером на перекрестке ул.Момышулы и Шаляпина произошло серьезное ДТП, с участием KIA Rio и BMW 7, в котором пострадали четыре человека, передает Zakon.kz
Как рассказали очевидцы, автомобиль BMW 7 стоял по ул.Шаляпина в ожидании разрешающего сигнала светофора. В этот момент по ул.Момышулы двинулась в южном направлении KIA Rio с девушкой - водителем за рулем. Поворачивая на ул.Шаляпина по неизвестной причине она перепутала газ с тормозом и вместо того, чтобы притормозить при повороте направо она нажала на педаль газа и понеслась в стоящий BMW. В результате чего врезалась лоб в лоб.
При столкновении пострадало четыре человека: двое из KIA Rio, водитель и пассажир из BMW, которых госпитализировали в больницу.
Позже на место приехала бригада пожарных, которые смыли масло и бензин с проезжеи части, чтобы минимизировать опасность возникновения возгорания.
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