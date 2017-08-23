В Алматы KIA Rio лоб в лоб столкнулась с BMW: четверо пострадавших

В Алматы поздним вечером на перекрестке ул.Момышулы и Шаляпина произошло серьезное ДТП, с участием KIA Rio и BMW 7, в котором пострадали четыре человека





Как рассказали очевидцы, автомобиль BMW 7 стоял по ул.Шаляпина в ожидании разрешающего сигнала светофора. В этот момент по ул.Момышулы двинулась в южном направлении KIA Rio с девушкой - водителем за рулем . Поворачивая на ул.Шаляпина по неизвестно й причине она перепутала газ с тормозом и вместо того, чтобы притормозить при повороте направо она нажала на педаль газа и понеслась в стоящий BMW. В результате чего врезалась лоб в лоб.





При столкновении пострадало четыре человека: двое из KIA Rio, водитель и пассажир из BMW, которых госпитализировали в больницу.





Позже на место приехала бригада пожарных, которые смыли масло и бензин с проезжеи части, чтобы минимизировать опасность возникновения возгорания.























































































