Борец Мейрамбек Айнагулов принес Казахстану второе «серебро» чемпионата мира-2017
23 августа 2017, 00:39
В финале он уступил японскому борцу Кеничиро Фумите — 1:2
Казахстанец Мейрамбек Айнагулов завоевал серебряную медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 59 килограммов на чемпионате мира в Париже (Франция), сообщает Sports.kz.
В финале он уступил японскому борцу Кеничиро Фумите — 1:2
Бронзовыми призерами стали россиянин Степан Марянян и южнокореец Сен Хак Ким.
Напомним, вчера еще одну серебряную медаль Казахстану принес Демеу Жадраев (весовая категория до 71 килограмма).
Фото: www.sports.kz
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