Борец Мейрамбек Айнагулов принес Казахстану второе «серебро» чемпионата мира-2017

23 августа 2017, 00:39

В финале он уступил японскому борцу Кеничиро Фумите — 1:2

Казахстанец Мейрамбек Айнагулов завоевал серебряную медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 59 килограммов на чемпионате мира в Париже (Франция), сообщает Sports.kz.

В финале он уступил японскому борцу Кеничиро Фумите — 1:2

Бронзовыми призерами стали россиянин Степан Марянян и южнокореец Сен Хак Ким.

Напомним, вчера еще одну серебряную медаль Казахстану принес Демеу Жадраев (весовая категория до 71 килограмма).

Фото: www.sports.kz

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