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В Индии более 460 человек пострадали на фестивале метания камней

23 августа 2017, 00:54

10 человек получили тяжелые ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.

Общее число пострадавших на фестивале метания камней Gotmar Mela в центральной части Индии составило 462 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету India Today.

Представитель полиции Гаура Тивари (Gaurav Tiwari) сообщил, что 10 человек получили тяжелые ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.

После того, как участники фестиваля начали громить машины скорой помощи и полиции, правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, отмечает издание.

Как сообщает газета, "кровавая" традиция Gotmar Mela насчитывает несколько сотен лет. Жители деревень Пандхерна и Саваргаон, расположенных на разных берегах реки Джаан, каждый год выходят на берег, вооружившись камнями. Отмечается, что известны случаи летального исхода.

Фото: ki.ill.in.ua


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