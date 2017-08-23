59-летняя Мадонна впервые показала всех своих шестерых детей

Мадонна впервые опубликовала снимок со всеми своими детьми. Его сделали на вечеринке в цыганском стиле, где вся большая семья собралась по случаю празднования 59-летия артистки. С недавних пор Мадонна — многодетная мама: певица сравняла счет с другой известной матерью, голливудской звездой Анджелиной Джоли, и теперь тоже воспитывает шестерых отпрысков.









16 августа королеве поп-музыки исполнилось 59 лет. Певица отпраздновала свой день рождения в небольшом итальянском городке Лечче на полуострове Салентина. Во время вечеринки певица покаталась на лошади, станцевала и исполнила парочку своих хитов.

Одно из видео, выложенных в инстаграм, звезда подписала: «Когда не помнишь слова песни, которую сама написала». Видимо, праздник Мадонны удался на славу.





Известно, что поп-королева редко делится информацией о своей личной жизни, но в этот раз она решила сделать исключение и опубликовала семейное фото в полном составе.













На снимке рядом с мамой — 20-летняя Лурдес, 17-летний Рокко, 11-летние Дэвид и Мерси, а также 4-летние близнецы Стелла и Эстер. Все приемные девочки семьи одеты одинаково — в платья с цветочным принтом. Из такой же ткани сшит подол платья Лурдес.













У певицы двое родных детей: дочь Лурдес от личного тренера Карлоса Леона и сын Рокко от второго мужа — британского режиссера Гая Ричи. Сейчас семья певицы редко собирается вместе, потому что Лурдес учится в колледже при Мичиганском университете, где когда-то получала образование ее мать.













Мадонна удочерила африканских сестер Стеллу и Эстер в феврале этого года. Мать малышек скончалась незадолго после их рождения, а отец не мог о них заботиться. Певица почти месяц жила в Малави в ожидании положительного решения Верховного суда этой страны по поводу удочерения. Дэвида певица усыновила в Малави в 2006 году, а еще через три года оформила опеку над Мерси.













Вечеринка прошла в кругу семьи и близких подруг (на фото). Наутро после празднования мать шестерых детей призналась в соцсетях, что ее мучает легкое похмелье.