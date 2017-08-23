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В Белом доме испугались теракта

23 августа 2017, 01:54

Людей эвакуировали с северной лужайки Белого дома.

В Белом доме в Вашингтоне введен режим ЧП из-за подозрительного предмета, передает сайт "Комсомольская правда".

Сообщается, что Дональда Трампа в момент потенциального теракта в резиденции не было. Людей эвакуировали с северной лужайки Белого дома. Также были перекрыты несколько близлежащих улиц. Журналистов, которые находились в здании, разместили в зале для пресс-конференций и попросили не покидать помещения.

Фото: static.tonkosti.ru

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