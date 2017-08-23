Правила перемещения физлицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС

5 июля 2010 года на заседании Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества, которое состоялось в г. Астана (Казахстан), подписан Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (далее - Договор), устанавливающий порядок ввоза/вывоза физическими лицами наличных денежных средств и/или денежных инструментов.

Согласно Договору к «наличным денежным средствам» относятся денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах - членах таможенного союза или иностранных государствах (группе иностранных государств), включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки. К «денежным инструментам» относятся дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

Единовременный вывоз наличных денежных средств и (или) денежных инструментов физическим лицом с таможенной территории Евразийского экономического Союза в настоящее время осуществляется без ограничений. При этом необходимо учитывать следующее:

- при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в письменной форме.

- при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путём подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

Перерасчет наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в доллары США осуществляется по курсу, установленному на день подачи пассажирской таможенной декларации в таможенный орган. При расчете общей суммы перемещаемых наличных денежных средств учитывается как иностранная валюта, так и валюта Республики Казахстан.

Вывоз физическим лицом денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, осуществляется при условии таможенного декларирования в письменной форме путём подачи пассажирской таможенной декларации вне зависимости от суммы.

В случае вывоза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов физическим лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, таможенное декларирование в письменной форме производится лицом, его сопровождающим: одним из родителей, усыновителем, опекуном или попечителем этого лица, иным сопровождающим его лицом либо представителем перевозчика при отсутствии сопровождающих лиц, а при организованном выезде группы несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, иных лиц - руководителем группы либо представителем перевозчика.

Единовременный ввоз наличных денежных средств и/или денежных инструментов физическим лицом на таможенную территорию Евразийского экономического союза в настоящее время осуществляется по тем же правилам, что и вывоз.

Таможенный пост «Ауежай-Караганда»