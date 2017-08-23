В среду синоптики обещают погоду без осадков
23 августа 2017, 06:00
На юге, юго-востоке, западе местами усиление ветра, с пыльной бурей.
Территория Казахстана по-прежнему находится под влиянием антициклона, с чем сохраняется погода без осадков, местами ожидается туман, лишь на северо-востоке, востоке ожидаются местами кратковременный дождь с грозой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
На юге, юго-востоке, западе местами усиление ветра, с пыльной бурей.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях ожидается местами усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с с пыльной бурей.
В Жамбылской, Мангистауской областях ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Атырауской, днем Западно-Казахстанской областях ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман.
В Восточно-Казахстанской области днем ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами – туман. В Павлодарской области ожидается местами усиление ветра 18 м/с.
На большей части Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, местами Костанайской, Восточно-Казахстанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, местами Мангистауской, Костанайской Карагандинской областях ожидается сильная жара.
В Астане: ясно, +26°.
В Алматы: ясно, +23°
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Piterburger.Ru
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