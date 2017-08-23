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В среду синоптики обещают погоду без осадков

23 августа 2017, 06:00

На юге, юго-востоке, западе местами усиление ветра, с пыльной бурей.

Территория Казахстана по-прежнему находится под влиянием антициклона, с чем сохраняется погода без осадков, местами ожидается туман, лишь на северо-востоке, востоке ожидаются местами кратковременный дождь с грозой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На юге, юго-востоке, западе местами усиление ветра, с пыльной бурей.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях ожидается местами усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с с пыльной бурей.

В Жамбылской, Мангистауской областях ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Атырауской, днем Западно-Казахстанской областях ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области днем ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами – туман. В Павлодарской области ожидается местами усиление ветра 18 м/с.

На большей части Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, местами Костанайской, Восточно-Казахстанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, местами Мангистауской, Костанайской Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Астане: ясно, +26°.

В Алматы: ясно, +23°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Piterburger.Ru

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