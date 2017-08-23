Вдоль трассы Усть-Каменогорск — Семей разгорается степной пожар

По свидетельству очевидцев, пожар замечен на 112-м километре трассы Усть-Каменогорск — Семей. Неподалеку от фронта огня находятся небольшие постройки. Очевидцы сообщили в оперативные службы сразу же, как только оказались в зоне действия сотовой связи.





По данным Департамента ЧС ВКО с начала пожароопасного периода в области зафиксировано более тысячи загораний — и время от времени выявляются новые. Специалисты обращают внимание, что эти случаи не подлежат учету пожаров, так как их площади незначительные и не наносится материального ущерба.





Однако пожарные убедительно просят граждан, которые выезжают за пределы населённых пунктов, соблюдать правила пожарной безопасности, так как в большинстве случаев основной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем.