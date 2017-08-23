Суд предъявил обвинения двум подозреваемым в причастности к терактам в Каталонии

Третий подозреваемый, Салх аль Кариб (Salh El Karib), останется под стражей в полиции в ожидании дальнейшего расследования. Также судья постановил отпустить Мохаммеда Аалью «на определенных условиях», уточняет агентство.





По версии правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами 17 августа, входили 12 человек. Четверо были арестованы, пятеро, включая главного подозреваемого Юнеса Абуякуба, — ликвидированы.





Вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали два стража порядка. В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов наехала на фургоне на людей.





Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в Казахстане группировка «Исламское государство».