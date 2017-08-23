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В Испании водитель с поддельными номерами протаранил полицейскую машину

23 августа 2017, 07:58

После столкновения водитель бросил автомобиль и скрылся с места происшествия.

Полиция Испании разыскивает водителя автомобиля с поддельными номерными знаками, который протаранил полицейскую машину и скрылся, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник вечером около муниципалитета Рохалес в провинции Аликанте, в нескольких сотнях километров к югу от Барселоны, где 17 августа произошли несколько терактов.

Полицейский патруль в Аликанте преследовал автомобиль вплоть до муниципалитета Пилар-де-ла-Орадада, за время преследования полицейские несколько раз выстрелили в преследуемую машину, в которой помимо водителя никого не было.

В результате погони на окраине Пилар-де-ла-Орадада преследуемый автомобиль столкнулся с полицейской машиной. После столкновения водитель бросил автомобиль и скрылся с места происшествия. Как позже стало известно, номерные знаки на автомобиле правонарушителя оказались поддельными.

Фото: AP Photo

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