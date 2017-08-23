В Испании водитель с поддельными номерами протаранил полицейскую машину
23 августа 2017, 07:58
После столкновения водитель бросил автомобиль и скрылся с места происшествия.
Полиция Испании разыскивает водителя автомобиля с поддельными номерными знаками, который протаранил полицейскую машину и скрылся, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел во вторник вечером около муниципалитета Рохалес в провинции Аликанте, в нескольких сотнях километров к югу от Барселоны, где 17 августа произошли несколько терактов.
Полицейский патруль в Аликанте преследовал автомобиль вплоть до муниципалитета Пилар-де-ла-Орадада, за время преследования полицейские несколько раз выстрелили в преследуемую машину, в которой помимо водителя никого не было.
В результате погони на окраине Пилар-де-ла-Орадада преследуемый автомобиль столкнулся с полицейской машиной. После столкновения водитель бросил автомобиль и скрылся с места происшествия. Как позже стало известно, номерные знаки на автомобиле правонарушителя оказались поддельными.
Фото: AP Photo
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874392-05a2a5a865ffe5fd4a457ec85b0c8961
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...