В Испании водитель с поддельными номерами протаранил полицейскую машину

Инцидент произошел во вторник вечером около муниципалитета Рохалес в провинции Аликанте, в нескольких сотнях километров к югу от Барселоны, где 17 августа произошли несколько терактов.





Полицейский патруль в Аликанте преследовал автомобиль вплоть до муниципалитета Пилар-де-ла-Орадада, за время преследования полицейские несколько раз выстрелили в преследуемую машину, в которой помимо водителя никого не было.





В результате погони на окраине Пилар-де-ла-Орадада преследуемый автомобиль столкнулся с полицейской машиной. После столкновения водитель бросил автомобиль и скрылся с места происшествия. Как позже стало известно, номерные знаки на автомобиле правонарушителя оказались поддельными.



