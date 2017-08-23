Карагандинку приговорили к уборке улиц за оскорбления в смс-переписке

Оскорбившая девушку в ходе смс-переписки по сотовому телефону жительница Карагандинской области приговорена к трудовым общественным работам, передает МИА «Казинформ»





Прочитав оскорбления в свой адрес, жительница Осакаровского района обратилась в суд с жалобой частного обвинения. Как известно, жалобы частного обвинения по таким делам, как клевета, либо оскорбление, автоматически становятся уголовным делом, без регистрации в полиции.





Оскорбленная сельчанка просила суд привлечь женщину к уголовной ответственности по части 1 статьи 131 УК «оскорбление». Параллельно она подала гражданский иск о взыскании с подсудимой денежной компенсации за морально-нравственные страдания в размере 100 тысяч тенге.





«В суде было установлено, что подсудимая в ходе телефонных смс-сообщений со своего сотового телефона, с умыслом на оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, оскорбила потерпевшую», - сообщили в пресс-службе Осакаровского районного суда Карагандинской области.





Судья признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде привлечения к общественным работам на 60 часов. Какие именно работы будет выполнять осужденная, решит акимат района, который определяет места и виды работ. Гражданский иск удовлетворен частично. Осужденная сельчанка должна выплатить оскорбленной 15 тысяч тенге.







