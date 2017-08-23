СМИ сообщили о гибели почти 80 человек в Ракке во время ударов коалиции США

Бомбардировкам подверглись кварталы Ас-Сахани и Аль-Баду, а также район Ат-Таусиа.





Также, по данным агентства, менее чем за 48 часов до авианалетов в Ракке самолеты коалиции нанесли удары по деревне Джизаа в провинции Эль-Хасаке, в результате чего погибли 20 жителей.

В ООН сообщения о гибели нескольких десятков человек в Ракке назвали "неподтвержденнными", однако осудили любые атаки на мирных жителей страны. Как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, если информация о жертвах подтвердится, то это будет "шокирующее напоминание, что мирные жители продолжают нести основное бремя конфликта во многих частях Сирии".





Ранее Сирия призвала Совбез ООН распустить коалицию, причастную, по заявлению Дамаска, к преступлениям. Власти подчеркнули, что своими действиями коалиция помогает боевикам, "развязавшим против сирийского народа кампанию террора и убийств".



