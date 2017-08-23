В Гонконге отменили более 300 авиарейсов из-за тайфуна

Около 320 авиарейсов отменены в международном аэропорту Гонконга из-за надвигающегося на город мощного тайфуна Hato ("Тяньгэ"), парализован общественный транспорт

Метеорологи предупреждают, что тайфун представляет для города значительную опасность. Утром в среду уровень штормовой опасности был повышен до девятого, а затем (впервые за пять лет) до высшего, десятого уровня.





По данным на 6.00 в международном аэропорту Гонконга были отменены около 320 рейсов авиакомпаний Cathay Pacific, Cathay Dragon и Hong Kong Airlines.





Согласно данным онлайн-табло аэропорта Гонконга, отменен рейс "Аэрофлот" — SU 4099 из Джакарты, почти на сутки задержан рейс SU 532 из Москвы. Два рейса "Аэрофлота" из Гонконга задержаны – SU 533 в Москву и SU 4098 в Джакарту.





Отменены также два рейса авиакомпании S7: S7 4414 из Сингапура и S7 4860 из Хошимина. Рейсы этой авиакомпании S7 549 из Иркутска и S7 550 в Иркутск задержаны.



