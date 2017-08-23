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В Гонконге отменили более 300 авиарейсов из-за тайфуна

23 августа 2017, 09:15

Жителям города и прилежащих пунктов рекомендуется оставаться в помещении, но не подходить к окнам и стеклянным дверям, избегать побережья.

Около 320 авиарейсов отменены в международном аэропорту Гонконга из-за надвигающегося на город мощного тайфуна Hato ("Тяньгэ"), парализован общественный транспорт, сообщает РИА Новости.

Метеорологи предупреждают, что тайфун представляет для города значительную опасность. Утром в среду уровень штормовой опасности был повышен до девятого, а затем (впервые за пять лет) до высшего, десятого уровня.

По данным на 6.00 в международном аэропорту Гонконга были отменены около 320 рейсов авиакомпаний Cathay Pacific, Cathay Dragon и Hong Kong Airlines.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Гонконга, отменен рейс "Аэрофлот" — SU 4099 из Джакарты, почти на сутки задержан рейс SU 532 из Москвы. Два рейса "Аэрофлота" из Гонконга задержаны – SU 533 в Москву и SU 4098 в Джакарту.

Отменены также два рейса авиакомпании S7: S7 4414 из Сингапура и S7 4860 из Хошимина. Рейсы этой авиакомпании S7 549 из Иркутска и S7 550 в Иркутск задержаны.

Поезда на всех линиях гонконгского метро ходят с 15-минутным интервалом, приостановлено движение по всем наземным отрезкам метро, прекращено движение экспресса в аэропорт, остановлено паромное сообщение, автобусное сообщение практически полностью парализовано.

Школы, госучреждения, ряд офисов и банков города будут закрыты в течение всего дня, приостановлены торги на гонконгской бирже. Власти отменили мероприятия на открытом воздухе.

Метеорологи предупреждают об усилении дождя и ветра в ближайшие часы, а также о возможности подтопления низко расположенных прибрежных районов из-за повышения уровня воды в море. Жителям города и прилежащих пунктов рекомендуется оставаться в помещении, но не подходить к окнам и стеклянным дверям, избегать побережья.

Фото: соцсети

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