"Умершая" 14 лет назад девочка из Кокшетау все это время росла в детском доме

Бейсеновы в одночасье стали многодетными, теперь в семье не трое, а четверо детей. Их старшая дочь Бахыт все это время была жива, только родители об этом ничего не знали. Так заявляет мать. Рожала она в этом кокшетауском роддоме. Срок – меньше 7 месяцев, вес малышки – всего килограмм. Роды были тяжелые, рассказывает женщина, а когда она очнулась, ей якобы заявили, что ребенок умер.





Толкын Бейсенова:





- В выписке ничего не написано. Я не знаю, какая выписка была. Я ничего не подписывала, отказную не писала, о смерти ребенка мне тоже ничего не давали.





Позже в семье родились еще трое детей, так прошло 14 лет. И вдруг – звонок из детдома: ваша дочь жива. Родители говорят: не задумываясь, забрали старшую, которую считали умершей.





Бахыт Габдуллина:





- Я не знала, что у меня есть папа, мама, сестренки младшие и братишка вот родился.





Неожиданное счастье Бейсеновых омрачает только один вопрос: зачем медики сообщили о смерти ребенка. Недоношенную малышку сразу же определили в инкубатор, а после выздоровления – в детский дом. Теперь Толкын намерена подать на медиков в суд.





Толкын Бейсенова:





- Кто-то должен ответить за жизнь моей дочери, за 14 лет, которые она прожила без родителей, без матери.





Медики и сами в шоке: подняли документы 14-летней давности. Толкын, действительно, рожала у них, а врач по фамилии Кучумова навещала роженицу дома. Молодая мать, по данным медиков, прекрасно знала, что её недоношенная дочь жива.





Бибигуль Иманкулова, зам. руководителя управления здравоохранения Акмолинской области:





- Значит, она знала, что ребенок живой?





- На сегодняшний момент, согласно объяснительной Кучумовой, она подтверждает, что вопрос был задан о ребенке, на который она ответила: да, ребенок живой.





Разбирательства ещё только начинаются, вопросом уже заинтересовалась прокуратура. Нужно удостовериться, кто же обманывает: медики или многодетная мать. Безусловно счастлива в этой ситуации только сама Бахыт. Она нашла родителей, о которых столько мечтала. Помогли ей в этом сотрудники детского дома. Педагоги сами позвонили Бейсеновым и предложили забрать потерянную дочь.