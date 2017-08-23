"Умершая" 14 лет назад девочка из Кокшетау все это время росла в детском доме
23 августа 2017, 09:18
Родители подростка теперь грозят медикам судом, ведь именно они заявили им, что их новорожденный малыш умер при родах.
Корреспондентам КТК удалось разыскать семью Бейсеновых, которая стала известна благодаря невероятному стечению обстоятельств. Спустя 14 лет неожиданно нашлась их дочь, которую считали умершей. На самом же деле девочка росла в детском доме, а супруги уверяют, что в родильном доме им заявили о смерти младенца. Родители теперь грозят медикам судом. Однако акушеры тоже хотят разоблачить многодетную мать.
Бейсеновы в одночасье стали многодетными, теперь в семье не трое, а четверо детей. Их старшая дочь Бахыт все это время была жива, только родители об этом ничего не знали. Так заявляет мать. Рожала она в этом кокшетауском роддоме. Срок – меньше 7 месяцев, вес малышки – всего килограмм. Роды были тяжелые, рассказывает женщина, а когда она очнулась, ей якобы заявили, что ребенок умер.
Толкын Бейсенова:
- В выписке ничего не написано. Я не знаю, какая выписка была. Я ничего не подписывала, отказную не писала, о смерти ребенка мне тоже ничего не давали.
Позже в семье родились еще трое детей, так прошло 14 лет. И вдруг – звонок из детдома: ваша дочь жива. Родители говорят: не задумываясь, забрали старшую, которую считали умершей.
Бахыт Габдуллина:
- Я не знала, что у меня есть папа, мама, сестренки младшие и братишка вот родился.
Неожиданное счастье Бейсеновых омрачает только один вопрос: зачем медики сообщили о смерти ребенка. Недоношенную малышку сразу же определили в инкубатор, а после выздоровления – в детский дом. Теперь Толкын намерена подать на медиков в суд.
Толкын Бейсенова:
- Кто-то должен ответить за жизнь моей дочери, за 14 лет, которые она прожила без родителей, без матери.
Медики и сами в шоке: подняли документы 14-летней давности. Толкын, действительно, рожала у них, а врач по фамилии Кучумова навещала роженицу дома. Молодая мать, по данным медиков, прекрасно знала, что её недоношенная дочь жива.
Бибигуль Иманкулова, зам. руководителя управления здравоохранения Акмолинской области:
- Значит, она знала, что ребенок живой?
- На сегодняшний момент, согласно объяснительной Кучумовой, она подтверждает, что вопрос был задан о ребенке, на который она ответила: да, ребенок живой.
Разбирательства ещё только начинаются, вопросом уже заинтересовалась прокуратура. Нужно удостовериться, кто же обманывает: медики или многодетная мать. Безусловно счастлива в этой ситуации только сама Бахыт. Она нашла родителей, о которых столько мечтала. Помогли ей в этом сотрудники детского дома. Педагоги сами позвонили Бейсеновым и предложили забрать потерянную дочь.
Галина Базаева
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874401-9396dfdb8c18dc0803f2d3d06e21d29f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...