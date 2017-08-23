Девушку, которая выложила фото скудного обеда в актюбинском доме престарелых не накажут

Напомним , в конце июля супружеская пара Дмитрий и Надежда Иванниковы приехали в Дом престарелых, чтобы навестить свою бабушку. Там они увидели, как несчастные старушки кушали руками кусок скумбрии и небольшую порцию картофельного пюре, которое принесли санитары. Увиденное привело в ступор молодых людей, пишет Timeskz.kz





Надежда поспешила расспросить бабушек: «Всегда ли их так кормят?» и сделала фотоснимок обеда. После чего выложила пост в интернет, а потом узнала, что тем самым «опорочила честь работников учреждения». Интернат подал на Дмитрия и Надежду иск в суд.





В минувший понедельник в городском суде №2 прошло третье слушанье этого дела. Допросили оставшихся свидетелей. Одной из них была 80-летняя бабушка Альфинур Ахметзянова, в Доме престарелых она живет с 1995 года.





- За то время, что я там, впервые поела пальцами, - говорит старушка.





– Просто так получилось: к Лидии пришли родственники, они принесли пирожки, угостили нас, а потом сидели в комнате и разговаривали. В этот момент нам санитары принесли еду. Ложки, вилки все находится в нашем шкафчике. Сначала я хотела их взять, но там сидели люди, мне было неудобно им мешать и поэтому я начала кушать руками.





На прениях адвокаты Дома престарелых настаивали, что Иванниковы распространили ложь.





- Сведения, о которых говорит Надежда, не соответствуют действительности. В учреждении никто не ворует, санитары не берут с постояльцев деньги за уход, у каждого пенсионера и инвалида есть ложки, вилки и другая посуда. Мы требуем, чтобы Надежда официально извинилась в СМИ, а также выплатила в качестве морального ущерба 300 000 тенге.





Адвокат ответчика Юрий Фильчуков потребовал иск отклонить:





- Во-первых, Ирина и Дмитрий не имеют отношения к публикации, почему они фигурируют в деле - не понятно. Фотографировала все Надежда, и это она признает. На снимке прекрасно видно, какой там ужин: отсутствуют вилки, салфетки, хлеб, чай. Даже заявленных в меню плюшек, и то не было. Одним словом: кусок селедки – знойный день. Поразительно, что бабушки ели руками. А воровство в интернате подтверждает свидетель Суслина.





Вскоре судья Алмагуль Султангалиева огласила решение: отказать Дому престарелых в возмещении морального вреда. Не дослушав решения, представители интерната поспешили удалиться, а Надежда вздохнула с облегчением.





- Наконец-то теперь высплюсь, - улыбнулась девушка. – Мне пришлось пережить столько бессонных ночей, пока шло судебное разбирательство. Правда на моей стороне!





Иван Гайван