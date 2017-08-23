Исекешев похвалил болельщиков «Астаны»
23 августа 2017, 09:32
"Они преданы своей команде".
Аким Астаны Асет Исекешев похвалил болельщиков «Астаны», сообщает Zakon.kz.
"Наши футболисты показали достойную игру против Селтика. Наши болельщики - преданные своей команде, пришли поболеть (почти полные трибуны). Отличная игра, непростая победа 4-3. Теперь ждём жеребьёвки в Лиге Европы. Первый матч 15 сентября. Футбольная осень продолжается", - написал он в своем аккаунте в Facebook.
Напомним, вчера «Астана» уверенно победила «Селтик» в Лиге Чемпионов.
Фото: azh.kz
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