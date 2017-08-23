В Кызылординской области снижен показатель младенческой смертности

За 6 месяцев 2017 года показатель младенческой смертности снизился на 53,5%, а материнской смертности не зарегистрирован ни один случай, об этом сообщила главный врач области Акмарал Альназарова на брифинге с журналистами, сообщает пресс-служба областного акима.

В целях профилактики данного вопроса на базе областной детской больницы было развернуто отделение неонатальной хирургии на шесть коек, для приобретения медицинского оборудования из местного бюджета было выделено 42 млн тенге.

«За шесть месяцев текущего года 21 новорожденным детям впервые проведены сложные операции на деформацию грудной клетки, спинномозговую грыжу, разлитой перитонит, дефект черепа и на гидроцефалию», - подчеркнула Акмарал Альназарова.

И добавила, что также для снижения смертности и заболеваемости среди детей в возрасте от 0-5 лет и улучшения физического и психологического развития ребенка в области впервые на базе областной детской больнице был открыт «Тренинговый учебный центр современной технологии. Интегрированное ведение болезней детского возраста».

«Для развития центра из областного бюджета выделено 7 млн 500 тенге, кроме того, 1077 медицинских работников прошли обучение по программе «Интегрированное ведение болезней детского возраста», - подчеркнул главрач области.

По словам руководителя облздрава, данные меры позволят выявить различные заболевания на раннем этапе и повысить квалификацию медицинских работников.