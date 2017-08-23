На 60 млн. тенге налетчики опустошили кассу Kaspi Bank в Алматинской области - СМИ
23 августа 2017, 09:47
По предварительным данным, грабители унесли с собой 75 тысяч долларов, 36 миллионов тенге, 120 тысячи рублей и 3 тысячи евро.
На 60 млн. тенге налетчики опустошили кассу Kaspi Bank в Алматинской области, пишет газета "Время".
Как рассказал источник в правоохранительных органах, грабители знали о том, что в банке часом раньше была произведена инкассация.
По предварительным данным, грабители унесли с собой 75 тысяч долларов, 36 миллионов тенге, 120 тысячи рублей и 3 тысячи евро.
Напомним, 22 августа на отделение Kaspi Bank в городе Талгар Алматинской области было совершенно разбойное нападение. Двое мужчин в масках проникли в отделение банка через крышу и похитили денежные средства.
На видеокадрах с камер наблюдения видно, как двое мужчин в масках проникли в закрытое отделение банка с потолка. Там находились две женщины- кассира, которых злоумышленники повалили на пол и связали. После, они собрали в мешки деньги и скрылись по веревкам, протянутым с потолка комнаты. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и передали информацию о случившемся в правоохранительные органы.
Сандугаш Дуйсенова
Фото: Караван
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874409-aa12054c33a8283d9c6650afc8a7ec59
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...