Чиновников в Кызылорде наказали за «застольные» фото в соцсетях

На фотографиях, опубликованных чиновниками в личных аккаунтах, были отображены моменты употребления спиртных напитков.

В Кызылординской области 18 госслужащих получили выговор и замечания за фотографии, опубликованные в соцсетях, сообщает корреспондент сообщает корреспондент BNews.kz





«Это фото, сделанные во время застолий или поездок на природу, - рассказал заместитель руководителя областного департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Берикбол Байхожаев.





– На 50 фотографиях, опубликованных чиновниками области в личных аккаунтах, были отображены моменты употребления спиртных напитков. Как вы понимаете, госслужащие, к которым вменяется в обязанность соблюдение определенных этических норм на работе и внеслужебное время, должен думать, как он выглядит в глазах окружающих, если выставляет в соцсетях столь негативные фото».





По словам Байхожаева, особенно «отличился» государственный служащий из Сырдарьинского района области, выставивший в соцсети на всеобщее обозрение снимок, где он играет в карты.





«Мы посоветовали бы госслужащим региона в принципе не публиковать личные фотографий с застолий, за азартными играми, - уточнил Байхожаев. – А те 50 «некрасивых» фотографий чиновников, которые нашими специалистами были обнаружены в соцсетях в ходе мониторинга, по настоянию нашего же департамента удалены со страниц. Восемнадцать госслужащих Кызылординской области получили наказания в виде выговора или замечания, то есть, привлечены к дисциплинарной ответственности за неэтичное поведение».

Ведет областной департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции и мониторинг использования в госорганизациях служебных машин.





«С мая по июль мобильной группой, созданной для этого, совместно с местной полицейской службой в районах области и в Кызылорде проведено 7 рейдов, - рассказал и.о. руководителя управления департамента Багдат Изкенов. - Выявлены факты нарушения правил дорожного движения 38 водителями служебных автомобилей госорганов и двумя госслужащими на частных автомобилях».



