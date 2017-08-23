В Уральске иранец обманывал кассиров с помощью фокусов

Полицейские утверждают, что он присвоил как минимум 600 тыс тенге в ходе посещения торговых компаний областного центра.

В Уральске задержан 42-летний гражданин Ирана по подозрению в мошенничестве, передает корреспондент передает корреспондент BNews.kz





Вычислить ловкого иностранца помогли камеры видеонаблюдения, установленные в одной из торговых фирм. Махинации мужчина проворачивал на глазах кассиров, которым представлялся крупным иранским бизнесменом.





«Он выглядел солидным мужчиной. Говорил на английском языке. Сказал, что хочет взять партию товара на пробу. Затем попросил посмотреть купюры. Якобы он их коллекционирует», - заявила одна из потерпевших кассиров.





В этот момент начиналось самое интересное. Мужчина брал в руки пачку купюр и ловким движением рук оставлял часть денег в своей ладони. Затем накрывал банкноты портмоне, который он предусмотрительно брал с собой.





«В одной фирме он провернул такую махинацию несколько раз. Наивные девушки-кассиры верили ему и доставали из сейфа крупные суммы денег. Сейчас мы просим обратиться в полицию всех, кто пострадал от действий мошенника», - отметил заместитель начальника УВД г. Уральска Нурлан Бисенов.





В данный момент гражданин Ирана помещен в приемник-распределитель городского управления внутренних дел. В отношении него проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество).



