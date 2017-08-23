В столице за два дня ОПМ «Пешеход» выявлено свыше 350 правонарушений

В Астане с 21 августа по 5 сентября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», сообщил корреспонденту медиа-центра столичного акимата начальник местной полицейской службы (МПС) Бакытжан Малыбаев.

«Только за два дня рейдовых мероприятий выявлено более 350 административных правонарушений. Особое внимание было уделено пресечению нарушений правил безопасного перехода пешеходами и водителями, нарушающими правила проезда переходов», - сообщил Б.Малыбаев.

«Несмотря на общее снижение количества ДТП, за 7 месяцев 2017 года на дорогах столицы по вине пешеходов погибло 17 человек», - резюмировал Б.Малыбаев.

Всего за 7 месяцев текущего года произошло 329 ДТП, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года на 56 ДТП.

В связи с приближением начала нового учебного года, а также для обеспечения безопасности акиматом Астаны совместно с МПС проводятся мероприятия, направленные предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

«В частности, предусмотрено обустройство пешеходных ограждений вдоль проезжей части. В настоящее время в столице установлено порядка 1,5 тыс. метров ограждений», - сказал Б.Малыбаев.

Вместе с тем на трех участках улицы Кенесары нанесены красные полосы с эффектом противоскольжения. По словам начальника МПС, тормозной путь на данных участках сокращается в три раза. До конца года подобные шумовые полосы появятся и на других улицах столицы.