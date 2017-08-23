В МОН РК намерены расширить полномочия школьных попечительских советов

Существенно расширить полномочия школьных попечительских советов намерены в профильном министерстве. Об этом сегодня, в ходе ежегодной Республиканской августовской конференции педагогов, сообщил главный учитель страны, передает 24.kz

Ерлан Сагадиев не исключает, что в будущем попечительский совет можно будет наделить правом назначать директоров школ. Сейчас, по версии министра, в обществе бытует ошибочное мнение, что попечительские советы - это органы для спонсорства. В будущем же они будут одним из важнейших органов в организации внутренней жизни школы.

Ерлан Сагадиев, министр образования и науки РК:

- Всё это будет поэтапно, планомерно. Мы это будем широко обсуждать. Ничего неожиданного для вас не будет. Я уже попросил акимов областей и городов взять под свой личный контроль вопрос правильности формирования попечительских советов: включение в их состав активной общественности, депутатов маслихатов и местной прессы. С сентября мы начнём этим заниматься.

В целом основной месседж министра педагогам в этом году заключался в том, что никаких новшеств не предвидится. Этот и следующий год, по словам Сагадиева, будут отведены на завершение ранее принятых реформ.

Уже в кулуарах конференции министр прокомментировал готовность школ страны к новому учебному году.

Ерлан Сагадиев, министр образования и науки РК:

- До начала учебного года мы планируем, что 48 школ будет введено. Школы построены, но там идет окончательный ремонт, документы оформляются. То есть «введение» это когда акт приема-передачи подписан, а так, в принципе, школы построены до начала учебного года 48 должны быть введены в эксплуатацию. И до конца этого года еще 18 школ должны быть введены в эксплуатацию.