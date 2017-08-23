Тимуру Сулейменову напомнили об обещании выучить казахский язык

Журналисты напомнили министру национальной экономики РК Тимуру Сулейменову об обещании выучить казахский язык, которое он публично дал полгода назад.

В середине января этого года Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что до своего назначения провел в Москве пять лет и забыл родной язык. Он заявил, что выучит казахский язык в течение полугода.





После заседания правительства во вторник представители прессы напомнили министру о прошедших шести месяцах и задали вопрос о новом Таможенном кодексе, с докладом о котором выступил Сулейменов.





"Ранее Вы сказали, что будете отвечать на казахском языке. Мы ждали шесть месяцев, не беспокоили Вас. Мы выполнили свое обещание, теперь выполните и Вы. Расскажите об особенностях Таможенного кодекса, который был представлен сегодня. Какие послабления для бизнеса делает это кодекс?", — задала на казахском языке свой вопрос одна из журналисток.



