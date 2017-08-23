Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Тимуру Сулейменову напомнили об обещании выучить казахский язык

23 августа 2017, 10:21

Журналисты проверили знание казахского языка у министра национальной экономики Казахстана.

Журналисты напомнили министру национальной экономики РК Тимуру Сулейменову об обещании выучить казахский язык, которое он публично дал полгода назад.

В середине января этого года Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что до своего назначения провел в Москве пять лет и забыл родной язык. Он заявил, что выучит казахский язык в течение полугода.

После заседания правительства во вторник представители прессы напомнили министру о прошедших шести месяцах и задали вопрос о новом Таможенном кодексе, с докладом о котором выступил Сулейменов.

"Ранее Вы сказали, что будете отвечать на казахском языке. Мы ждали шесть месяцев, не беспокоили Вас. Мы выполнили свое обещание, теперь выполните и Вы. Расскажите об особенностях Таможенного кодекса, который был представлен сегодня. Какие послабления для бизнеса делает это кодекс?", — задала на казахском языке свой вопрос одна из журналисток.

"Самая важная новелла этого Таможенного кодекса – это автоматизация. Поэтому бизнес освобождается от заполнения бумаг, таможенной декларации. Все будет заполняться в электронном формате. Это самая важная, самая позитивная новелла этого кодекса", — ответил Сулейменов на казахском языке.

Тимур Сулейменов был назначен на должность министра в конце декабря прошлого года. С 2012 года он занимал должность министра по экономике и финансовой политике в коллегии Евразийской экономической комиссии в Москве.

Ранее министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев рассказал о том, что трижды в неделю занимается изучением казахского языка. Чиновник пообещал в начале мая, что в течение года будет свободно отвечать на казахском языке.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Болат Шайхинов

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...