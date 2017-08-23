Объем услуг связи. Интернет за январь-июль 2017 года

Услуги интернет-провайдеров обошлись казахстанцам в 130,5 миллиарда тенге - на 10,9% больше, чем годом ранее. Каждый абонент заплатил за 7 месяцев в среднем 52,9 тысячи тенге

За январь-июль 2017 объем услуг интернет-связи составил 130,5 млрд тг - это на 10,9% или 12,9 млрд тг больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Наибольшие темпы роста отмечены в столице - здесь объем услуг вырос сразу на 24% за год, до 22,5 млрд тг. На втором месте - Павлодарская область: +12,2% за год, до 3,5 млрд тг, далее - финансовый центр: здесь услуги провайдеров выросли на 11,9%, до 73,2 млрд тг.

Министерство информации и коммуникаций РК переформатирует программу «Информационный Казахстан-2020» в новую госпрограмму «Цифровой Казахстан», в рамках Модернизации 3.0. По сообщению Национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде» (www.zerde.gov.kz), в результате реализации ГП «Цифровой Казахстан» доля сектора ИКТ в ВВП Казахстана к 2020 году достигнет 4,85%; производительность труда в ИКТ сфере вырастет на 31%; цифровая грамотность населения составит 80%; доля пользователей интернет увеличится до 78%; доля оказанных электронных государственных услуг по отношению к общему числу услуг, полученных в бумажной и электронной формах увеличится до 80%.

Среди проектов цифровизации в РК, например, внедрение интернет-паспортов. По данным канала Atameken Business Channel (www.abctv.kz), проектом по удаленной идентификации граждан занимается рабочая группа Национального банка, к процессу подключены также МИК РК, Первое кредитное бюро, холдинг «Зерде», АО «Национальные информационные технологии», крупнейшие банки.

Уже разработана концепция, которая предполагает, что такой паспорт казахстанцы смогут оформлять добровольно на базе ЦОНа, Казпочты или отделений банков. Для этого нужно будет сдать свои голосовые данные, сканировать радужку глаза, сдать отпечатки пальцев, электронную подпись и сфотографироваться. За основу планируется взять систему мультимодальной биометрии мировой технологической компании «Морфо». Цифровой паспорт позволит его владельцам ускоренно получать любые финансовые или госуслуги по интернету.

Примечательно, что число интернет-абонентов в стране растет быстрее, чем объем услуг провайдеров. Так количество абонентов фиксированного web-соединения составило по итогам июля уже 2,47 миллиона - на 12,4% больше, чем годом ранее. По приросту числа абонентов также лидирует с большим отрывом столица: за год - сразу +40,2%, до 192,3 тысячи.

Плотность абонентов по РК также растет: в июле 14% казахстанцев имело доступ к фиксированному интернету, против 12% годом ранее. Самые высокие показатели доступа к фиксированному web-соединению - в Алматы (сразу 52%) и Астане (19%).

В то же время, уровень интернетизации по РК сильно отличается. Так, в густонаселенных южных регионах с высокой долей сельского населения показатели значительно слабее: в ЮКО - лишь 3 казахстанца из 100 имеют фиксированный доступ к сети, в Жамбылской области - 5 из 100, в Кызылординской - 6, в Алматинской - 8. По сообщению министра информации и коммуникаций Даурена Абаева, программа «Цифровой Казахстан» призвана сократить этот разрыв. К примеру, до 4 млн сельских жителей будет проведено оптоволокно, что обеспечит их высококачественным интернетом.

Каждый интернет-абонент принес провайдерам за 7 месяцев в среднем по 52,9 тысячи тенге - это немного меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее (-1,4%). Самые высокие средние чеки - в Астане (117 тыс. тг с абонента) и Алматы (79,6 тыс. тг с абонента).

В целом по итогам 2016 года объем услуг по предоставлению фиксированной интернет-связи составлял 206,6 млрд тг - это на 8,5% больше, чем годом ранее, и в 2,1 раза больше, чем 5 лет назад.

Число абонентов составляло 2,32 миллиона - рост за пять лет на 84,1%.