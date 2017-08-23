Трамп готов остановить работу правительства, чтобы построить стену на границе

Президент США Дональд Трамп пригрозил остановить работу правительства, если конгресс страны не одобрит и не согласится профинансировать строительство стены на границе с Мексикой , сообщает , сообщает Life.ru





"Обструкционисты-демократы мешают и не хотят, чтобы мы это сделали. Но, если придётся, мы готовы приостановить работу правительства, чтобы построить стену", - заявил Трамп.





Вопрос о финансировании строительных работ члены конгресса должны обсудить осенью этого года. Трамп пригрозил, что в случае отрицательного ответа правительство остановит свою работу уже 1 октября. Демократы, однако, решительно выступают против возведения стены, что создаёт проблемы в ведении переговоров.



