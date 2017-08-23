Назначен руководитель управления ветеринарии ЗКО

В соответствии с принципам меротикратии, указанных в «Плане Нации-100 конкретных шагов», на должность руководителя управления ветеринарии назначен Нурмагамбетов Серик Базарович, сообщает пресс-служба акима области.

Нурмагамбетов Серик Базарович родился в 1961 году. Образование - высшее. В 1987 году окончил Саратовский государственный зоотехническо-ветеринарный институт, в 2003 году Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента «Евразия».

Нурмагамбетов Серик Базарович начал трудовую деятельность в 1978 году электромонтером электрических сетей Уральского предприятия.

1979-1980 гг. - помощник чабана фермы Саралжинского каракуль совхоза;

1980-1982 гг. - в рядах Советской Армии;

1982-1987 гг. - студент Саратовского государственного зоотехнического-ветеринарного института;

1987-1988 гг. - главный ветеринарный врач совхоза Коскуль Каратюбинского района;

1988-1989 гг. - секретарь комитета комсомола совхоза Коскуль;

1989-1990 гг. - заместитель начальника Каратобинской районной ветеринарной станции;

1990-1993 гг. - главный ветеринарный врач совхоза Шоптикуль.

1993-1994 гг. - заместитель начальника Каратобинской районной ветеринарной станции;

1994-1999 гг. - начальник Каратобинской ветеринарной станции;

1999-2006 гг. - начальник Каратобинского районного территориального управления МСХ РК;

2006-2008 гг. - начальник Каратобинской районной территориальной инспекции МСХ РК;

2008-2012 гг. - руководитель аппарата акима Каратобинского района;

2012-2014 гг. - руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района;

2014-2016 гг. - заместитель акима Теректинского района;

С 2016 года по сегодняшний день занимал должность заместителя руководителя Управления сельского хозяйства Западно-Казахстанкой области.