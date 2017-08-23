Назначен руководитель управления ветеринарии ЗКО
В соответствии с принципам меротикратии, указанных в «Плане Нации-100 конкретных шагов», на должность руководителя управления ветеринарии назначен Нурмагамбетов Серик Базарович, сообщает пресс-служба акима области.
Нурмагамбетов Серик Базарович родился в 1961 году. Образование - высшее. В 1987 году окончил Саратовский государственный зоотехническо-ветеринарный институт, в 2003 году Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента «Евразия».
Нурмагамбетов Серик Базарович начал трудовую деятельность в 1978 году электромонтером электрических сетей Уральского предприятия.
1979-1980 гг. - помощник чабана фермы Саралжинского каракуль совхоза;
1980-1982 гг. - в рядах Советской Армии;
1982-1987 гг. - студент Саратовского государственного зоотехнического-ветеринарного института;
1987-1988 гг. - главный ветеринарный врач совхоза Коскуль Каратюбинского района;
1988-1989 гг. - секретарь комитета комсомола совхоза Коскуль;
1989-1990 гг. - заместитель начальника Каратобинской районной ветеринарной станции;
1990-1993 гг. - главный ветеринарный врач совхоза Шоптикуль.
1993-1994 гг. - заместитель начальника Каратобинской районной ветеринарной станции;
1994-1999 гг. - начальник Каратобинской ветеринарной станции;
1999-2006 гг. - начальник Каратобинского районного территориального управления МСХ РК;
2006-2008 гг. - начальник Каратобинской районной территориальной инспекции МСХ РК;
2008-2012 гг. - руководитель аппарата акима Каратобинского района;
2012-2014 гг. - руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района;
2014-2016 гг. - заместитель акима Теректинского района;
С 2016 года по сегодняшний день занимал должность заместителя руководителя Управления сельского хозяйства Западно-Казахстанкой области.
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