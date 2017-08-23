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Президент Узбекистана завел страницу в Instagram

23 августа 2017, 10:45

Первые фотографии на страницу в Instagram загрузили 10 августа.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев расширил свое присутствие в соцсетях, сообщает Gazeta.uz.

Аккаунты Президента действуют в Facebook, Twitter, Instagram и Youtube, имеется Telegram-канал.

На странице Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Facebook опубликован список официальных аккаунтов главы государства в социальных сетях.

Первые фотографии на страницу в Instagram загрузили 10 августа. Сейчас там 36 фотографий в основном с официальных мероприятий, на страницу подписались 13,8 тыс. человек.

Канал в Telegram создали 19 августа, на него успели подписаться 4375 человек. Информация размещается на двух языках — русском и узбекском. В основном это сообщения о подписании президентом документов, его поездках и встречах.

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