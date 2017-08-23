Президент Узбекистана завел страницу в Instagram

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев расширил свое присутствие в соцсетях , сообщает , сообщает Gazeta.uz





Аккаунты Президента действуют в Facebook, Twitter, Instagram и Youtube, имеется Telegram-канал.





На странице Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Facebook опубликован список официальных аккаунтов главы государства в социальных сетях.





Первые фотографии на страницу в Instagram загрузили 10 августа. Сейчас там 36 фотографий в основном с официальных мероприятий, на страницу подписались 13,8 тыс. человек.





Канал в Telegram создали 19 августа, на него успели подписаться 4375 человек. Информация размещается на двух языках — русском и узбекском. В основном это сообщения о подписании президентом документов, его поездках и встречах.