Заседание Регионального штаба города Астаны по вопросам ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»

Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астане, совместно с Управлением безопасности пищевой продукции и перемещаемых объектов Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, Управлением по контролю за техническими регламентами Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК и РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» провели очередное Заседание Регионального штаба города Астаны по разъяснению требований ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» который вступает в силу 1 сентября 2017 года.

Председатель Комитета технического регулирования и метрологи МИР РК Галымжан Дугалов открыл заседание Регионального штаба, который в своем выступлениии отметил важность данного мероприятия и более подробно разъяснил цель его разработки.

С 1 сентября 2017 года будут единые на территории Евразийского экономического союза требования к рыбе и рыбной продукции, а документом устанавливающий эти требования будет технический регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и та рыба или рыбная продукция, которая не будет соответствовать требованиям технического регламента, не подлежит допуску ни на один рынок Союза.

Целью разработки технического регламента является защита жизни и здоровья людей, животных и растений, предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей. Распространяется данный технический регламент на живую рыбу и живые водные беспозвоночные, охлажденную, подмороженную, мороженную, пастеризованную, валеную, сушеную, маринованную, соленую пищевую рыбную продукцию, рыбные консервы, пресервы, зернистую, ястычную, паюсную икру и другую пищевую рыбную продукцию.

Кроме того, на повестке дня были озвучены темы в области применения ТР ЕАЭС «Внедрение и адаптация технического регламента», «Требования к формированию перечня стандартов к проекту технического регламента ЕАЭС», «Требования к маркировке рыбы и рыбной продукции, и к документам, подтверждающих их соответствие», а также «О порядке проведения государственного контроля в отношении рыбы и рыбной продукции».

По итогам заседания состоялся продуктивный обмен мнениями, на все заданные участниками вопросы, были даны подробные ответы, рекомендации по применению обсужденных стандартов в своей деятельности.

Департамент КТРМ по городу Астане