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Богатейшая стримерша Китая раскрыла свои доходы

23 августа 2017, 11:05

В среднем она зарабатывает около 448 тысяч долларов.

Самая популярная блогерша в Китае Леле Тао (Lele Tao), специализирующаяся на многочасовых прямых эфирах, рассказала, что в среднем зарабатывает около 448 тысяч долларов (более 26,5 миллиона рублей) в год, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

Девушка считается самым высокооплачиваемым блогером страны. Обычно 24-летняя интернет-знаменитость по несколько часов проводит у камеры и либо поет, либо танцует на глазах подписчиков. По ее словам, к прямому эфиру она готовится около трех часов, а сами трансляции длятся около девяти часов.

Тао призналась, что ни разу не появлялась перед своей многомиллионной аудиторией без макияжа, потому что постоянно чувствует конкуренцию со стороны других девушек-блогеров. «Я знаю, что другие красивее и лучше меня, и поэтому мне нужно больше работать, чтобы набирать аудиторию», — отметила китаянка.

Девушка выступает перед интернет-аудиторией с 18 лет. Она сотрудничает с агентством, поэтому вынуждена выполнять многочисленные требования партнеров. Также известно, что часть доходов идет агентству.

По данным компании iResearch, рынок прямых трансляций в Китае в 2016 году оценивается в три миллиарда долларов. Этот показатель на 180 процентов выше, чем в 2015-м. Эксперты считают, что по итогам текущего года цифры будут более впечатляющими.

Кадр: Gone Viral / YouTube

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