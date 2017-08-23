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Найдены смертельные последствия передозировки витамином В

23 августа 2017, 11:08

Долговременное употребление высоких доз витаминов В6 и В12 (ежедневно по 20 и 55 микрограммов в сутки на протяжении десяти лет), как показали авторы, является одним из факторов риска развития рака легкого у мужчин.

Американские и тайваньские ученые оценили смертельные последствия передозировки витамином В, сообщает Lenta.ru.

Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Clinical Oncology, кратко о нем сообщает Университет штата Огайо (США).

Долговременное употребление высоких доз витаминов В6 и В12 (ежедневно по 20 и 55 микрограммов в сутки на протяжении десяти лет), как показали авторы, является одним из факторов риска развития рака легкого у мужчин. Так, передозировка В6 в три раза увеличивает вероятность появления заболевания, а В12 — в четыре, по сравнению с теми, кто не употребляет добавки.

К подобным выводам ученые пришли, проанализировав данные исследования, включающего более 77 тысяч человек в возрасте от 50 до 76 лет. Люди проживали в штате Вашингтон, проходили обследование в период с 2000 по 2002 годы и предоставили данные об использовании витамина В на протяжении последних десяти лет. Полученные учеными данными скорректированы с учетом личных особенностей исследованных, в частности, употребления алкоголя, курения, раковых и хронических заболеваний.

В дальнейшем ученые планируют отследить влияние передозировки витамином В на здоровье женщин. На состояние последних, как показали предварительные исследования, избыточное употребление соединения не оказывает такого негативного влияния, как на мужчин.

Фото: АиФ-Украина

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