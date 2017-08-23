Найдены смертельные последствия передозировки витамином В

Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Clinical Oncology, кратко о нем сообщает Университет штата Огайо (США).

К подобным выводам ученые пришли, проанализировав данные исследования, включающего более 77 тысяч человек в возрасте от 50 до 76 лет. Люди проживали в штате Вашингтон, проходили обследование в период с 2000 по 2002 годы и предоставили данные об использовании витамина В на протяжении последних десяти лет. Полученные учеными данными скорректированы с учетом личных особенностей исследованных, в частности, употребления алкоголя, курения, раковых и хронических заболеваний.





В дальнейшем ученые планируют отследить влияние передозировки витамином В на здоровье женщин. На состояние последних, как показали предварительные исследования, избыточное употребление соединения не оказывает такого негативного влияния, как на мужчин.