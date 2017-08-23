Зачисление детей в школы переведут в электронный формат в Астане, сообщил аким города Асет Исекешев.

Градоначальник отметил, что важным направлением для обеспечения прозрачности услуг является их перевод в электронный формат.

По его информации, в этом году будут введены два государственных детсада, а также три детсада, которые строятся национальными компаниями. Начато строительство шести детсадов по механизму государственно-частного партнерства.





"К новому учебному году мы обеспечим установку в 42 школах питьевых фонтанов, в 13 школах — индивидуальных шкафчиков для учащихся начальных классов. В течение нового учебного года планируем обеспечить 100% обеспечение школ питьевыми фонтанами и до конца 2019 года обеспечим оснащение всех школ индивидуальными шкафчиками", — добавил Исекешев.





Аким также рассказал о сотрудничестве с американской транснациональной компанией.





"Компания открывает в десяти школах и четырех колледжах сетевую академию. Это даст возможность готовить ежегодно 300 специалистов по информационным технологиям с получением международного сертификата", — заключил аким.