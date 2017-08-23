Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Зачисление детей в школы переведут в электронный формат в Астане

23 августа 2017, 11:22

Электронную услугу планируют ввести до 1 июня 2018 года.

Зачисление детей в школы переведут в электронный формат в Астане, сообщил аким города Асет Исекешев.

Градоначальник отметил, что важным направлением для обеспечения прозрачности услуг является их перевод в электронный формат.

"В настоящее время в системе столичного образования автоматизировано пять госуслуг, включая постановку на очередь и выдачу направления в детсады. Планируем до 1 июня 2018 года автоматизировать услугу по зачислению детей в школы", — сказал Исекешев на августовском совещании педагогических работников Астаны.

По его информации, в этом году будут введены два государственных детсада, а также три детсада, которые строятся национальными компаниями. Начато строительство шести детсадов по механизму государственно-частного партнерства.

"К новому учебному году мы обеспечим установку в 42 школах питьевых фонтанов, в 13 школах — индивидуальных шкафчиков для учащихся начальных классов. В течение нового учебного года планируем обеспечить 100% обеспечение школ питьевыми фонтанами и до конца 2019 года обеспечим оснащение всех школ индивидуальными шкафчиками", — добавил Исекешев.

Аким также рассказал о сотрудничестве с американской транснациональной компанией.

"Компания открывает в десяти школах и четырех колледжах сетевую академию. Это даст возможность готовить ежегодно 300 специалистов по информационным технологиям с получением международного сертификата", — заключил аким.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Николай Хижняк

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...