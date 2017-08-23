Зачисление детей в школы переведут в электронный формат в Астане
23 августа 2017, 11:22
Электронную услугу планируют ввести до 1 июня 2018 года.
Зачисление детей в школы переведут в электронный формат в Астане, сообщил аким города Асет Исекешев.
Градоначальник отметил, что важным направлением для обеспечения прозрачности услуг является их перевод в электронный формат.
"В настоящее время в системе столичного образования автоматизировано пять госуслуг, включая постановку на очередь и выдачу направления в детсады. Планируем до 1 июня 2018 года автоматизировать услугу по зачислению детей в школы", — сказал Исекешев на августовском совещании педагогических работников Астаны.
По его информации, в этом году будут введены два государственных детсада, а также три детсада, которые строятся национальными компаниями. Начато строительство шести детсадов по механизму государственно-частного партнерства.
"К новому учебному году мы обеспечим установку в 42 школах питьевых фонтанов, в 13 школах — индивидуальных шкафчиков для учащихся начальных классов. В течение нового учебного года планируем обеспечить 100% обеспечение школ питьевыми фонтанами и до конца 2019 года обеспечим оснащение всех школ индивидуальными шкафчиками", — добавил Исекешев.
Аким также рассказал о сотрудничестве с американской транснациональной компанией.
"Компания открывает в десяти школах и четырех колледжах сетевую академию. Это даст возможность готовить ежегодно 300 специалистов по информационным технологиям с получением международного сертификата", — заключил аким.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Николай Хижняк
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