Короваи — загадочное племя людоедов, недавно узнавшее о цивилизации

Люди племени живут в уникальных домах на деревьях.

Короваи (или колуфо) — загадочное племя, которое живет в юго-восточной части Папуа, Индонезия. До 1970-х годов короваи даже не подозревали о существовании других цивилизаций. Люди племени живут в уникальных домах на деревьях. Короваи изначально строили жилища на высоте, чтобы избежать нападений от других кланов, которые убивали соплеменников, уводили в рабство или поедали их , сообщает , сообщает Bigpicture.ru





Фотограф Эрик Бассега (Eric Baccega) 17 лет назад смог добраться до племени и задокументировал свое пребывание там.









Племя короваев насчитывает примерно три тысячи человек. Короваи придерживаются древних традиций, пересказывают мифы, поверья, пословицы и носят амулеты. Им не чужд каннибализм, хотя доказательств этому нет. Они по сей день верят, что их мертвые предки в любой момент могут вернуться на землю живых.









Мужчины племени во время строительства домов не носят никаких шлемов или других защитных средств.









Принято считать, что племя практикует каннибализм, хотя доказательств найдено не было.









Вместо этого короваи, живущие на высоте почти 10 метров, едят личинок, добываемых в лесу.









Многие люди племени переселились с деревьев в деревни.









В основном в племени охотники-собиратели, но есть и те, кто занимается лесным земледелием и рыболовством.









Короваи практически не носят одежду, отправляясь в таком виде и на охоту.













Женщина с ребенком поднимается в хижину по лестнице.













Некоторые кланы боятся западных людей, которых видели единицы. Пришельцев они называют «призрачными демонами». Первый зафиксированный контакт с западным миром состоялся в марте 1974 года, когда группа ученых встретилась с членами племени.









Хотя короваи живут в деревянных домах, построенных на вершинах деревьев, для обогрева жилища и приготовления пищи они используют огонь.













А в мае 2006 года гид и репортер Пол Раффаэль (Paul Raffaele) привел для встречи с короваями группу с австралийского телевидения. Члены съемочной группы потом вспоминали, что познакомились с мужчиной из племени, который рассказал, что его 6-летнего племянника обвиняют в колдовстве и могут съесть его в наказание.













В статье для Смитсоновского института Раффаэль писал, что большинство короваев мало что знают о мире, который простирается за пределами их деревень.