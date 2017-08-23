Мечтающий стать эльфом аргентинец потратил тысячи долларов на операции
23 августа 2017, 11:32
В ближайшем будущем 26-летний аргентинец планирует изменить форму ушей, удалить несколько ребер, изменить разрез глаз и удлинить конечности.
Аргентинский студент потратил 46 тысяч долларов на пластическую хирургию, чтобы стать похожим на эльфа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mirror.
Ради своей мечты 26-летний Луис Падрон (Luis Padron) перенес ринопластику, липосакцию челюсти, а также операцию по смене цвета глаз. Кроме того, он отбеливает кожу и волосы при помощи специальных красителей. Эти процедуры обходятся ему в пять тысяч долларов в месяц.
В начале августа Падрон сделал еще одну косметическую операцию. Теперь он обладает необычно высоким лбом и сердцевидной линией волос, как у эльфов из кинотрилогии «Властелин колец». В ближайшем будущем 26-летний аргентинец планирует изменить форму ушей, удалить несколько ребер, изменить разрез глаз и удлинить конечности.
Падрон утверждает, что его не пугает боль от операций. «Я хочу быть эльфом, ангелом и фантазией, моя цель – выглядеть не как человек, стать неземным, изящным и хрупким», — рассказал он.
Фото: @luispadron.elf
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