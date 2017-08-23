Выступление Министра национальной экономики Сулейменов Т.М. на заседании Правительства

(г. Астана, 22 августа 2017 года)

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства» разработан в целях реализации поручений Главы государства в Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года, новой Концепции формирования и использования Национального фонда, а также рекомендаций Парламента и Счетного комитета.

Законопроектом предлагаются поправки в бюджетное законодательство по 6 основным направлениям.

1. По первому направлению в целях упрощения реализации бюджетных программ предлагается исключить отдельные этапы их согласования:

· утверждение бюджетных программ государственных органов, не разрабатывающих стратегические планы, без согласования с МНЭ. Согласование с МФ остается;

· внесение изменений в бюджетные программы при корректировке бюджета без согласования с МНЭ. Согласование с МФ остается;

· внесение изменений в бюджетные программы по инициативе госорганов при перераспределении средств внутри бюджетных программ без согласования с МНЭ и МФ, но с уведомлением МФ.

Это позволит сократить согласование бюджетных программ на каждом этапе в среднем на 10 дней.

Предлагаемые к исключению этапы согласования наглядно приведены на слайде 5.

Также предлагается отменить соглашения о результатах по целевым трансфертам на развитие, которые на сегодня во многом дублируют бюджетные программы.

В результате сократится более 1,5 тыс. документов на центральном и местном уровнях.

Административные расходы центральных государственных органов предлагается планировать общим лимитом, который будет определяться Министерством финансов. Это упрощает подготовку бюджетной заявки, сокращает сроки ее рассмотрения и объем представляемой документации.

2. В рамках расширения самостоятельности администраторов при реализации бюджетных программ в целях реализации поручений Главы государства предлагается предусмотреть возможность:

1) перераспределения средств между бюджетными программами без уточнения бюджета (через постановление Правительства) в объеме не более 10% при неэффективном исполнении бюджетных программ и при неосвоении средств;

2) перераспределения МИО минимальных объемов финансирования в рамках трансфертов общего характера;

3) перераспределения экономии по текущей подпрограмме на подпрограмму развития внутри одной бюджетной программы.

При этом снимается ограничение по перераспределению средств внутри бюджетных программ по инициативе государственного органа 1 раз в квартал.

Все это позволит более качественно осваивать средства в течение года.

3. В целях упрощения процедур планирования проектов ГЧП предлагается весь процесс сократить 5 до 3 этапов (экспертиза инвестиционного предложения, проведение конкурса, заключение договора ГЧП) за счет исключения концепции проекта и экспертизы проекта договора ГЧП.

Это позволит сократить сроки подготовки проектов ГЧП с 7 до 3 месяцев.

Одним из новшеств является внедрение «программного ГЧП». Это означает, что все процедуры отбора частного партнера и реализации проектов ГЧП будут прописаны в упрощенной форме для каждой сферы в государственных и правительственных программах без проведения дополнительных экспертиз.

В итоге процедуры ГЧП станут более короткими и доступными для бизнеса.

4. В рамках реализации новой Концепции формирования и использования Национального фонда определение ненефтяного дефицита приводится в соответствие с методикой МВФ (из расчета исключается ЭТП на нефть) с утверждением его уровня в законе о республиканском бюджете.

Это повысит роль этого показателя как одного из главных индикаторов фискальной политики.

Кроме того предусматривается усиление мониторинга и контроля за внешними и внутренними займами квазигосударственного сектора через отдельный порядок, который будет утверждаться Правительством.

5. В целях повышения эффективности средств, выделенных квазигоссектору на увеличение уставных капиталов, предлагается в Бюджетном кодексе предусмотреть возможность использования остатков на счетах посредством:

1. уменьшения уставного капитала субъекта квазигосударственного сектора путем выкупа акций эмитентом у государства или уменьшения номинальной стоимости акций;

2. финансирования реализуемых или новых инвестиционных проектов субъекта квазигосударственного сектора через корректировку или разработку нового ФЭО и одобрение на РБК;

3. использования суммы экономии на цели развития, не превышающей 50 000 МРП без корректировки ФЭО.

Кроме того, для предотвращения накопления остатков на счетах в будущем предлагается средства на пополнение уставных капиталов выделять поэтапно в соответствии со сроками реализации бюджетных инвестиций, определенных в ФЭО.

6. Также рассмотрены другие вопросы совершенствования бюджетного процесса. В частности, предусматривается:

· запрет на прогнозирование штрафов, пени, санкций и взысканий;

· казначейское сопровождение бюджетных инвестиционных проектов;

· внедрение прогнозной консолидированной финансовой отчетности;

· введение интегратора в области бюджетного процесса Министерства финансов.

В целом предлагаемые поправки будут способствовать более быстрому доведению бюджетных средств до экономики, уменьшению сумм неосвоения, увеличению количества проектов ГЧП, а также большей ответственности госорганов при большей самостоятельности.

Благодарю за внимание!