В Алматы пьяная парочка на Prado устроила "спектакль" перед сотрудниками дорожной полиции

Очередных любителей езды «под шафе» остановили сотрудники специализированного батальона дорожной полиции на улицах Алматы. За рулем находилась женщина, которая категорически отказалась предъявлять документы,





Невооруженным взглядом было видно, что автоледи и ее попутчик отдыхали сегодня, употребляя горячительные напитки. Мужчина сообщил, что именно он является хозяином автомобиля Toyota Prado, но показывать подтверждающие документы явно не спешил. Вообще эта парочка вела себя, мягко говоря, странно. На что они надеялись, когда решили не подчиняться законным требованиям стражей порядка, непонятно. Скорее всего, выпитый алкоголь резко поднял градус их статуса. Ведь другого объяснения подобному поведению просто нет.





Перед полицейскими в этот вечер был разыгран целый спектакль. Действующие лица беспорядочно меняли свои амплуа и показания. Женщина-водитель падала на землю, плакала и говорила, что ее попутчик - малознакомый мужчина.









Хозяин же машины вел себя то спокойно, то агрессивно. Он утверждал, что в его машине находится миллион долларов и настаивал, что автоледи – его жена. Но при этом ни один из участников ночного шоу так и не предъявил свои документы.





Устав слушать все капризы и претензии веселой парочки, стражи порядка доставили женщину для выяснения личности в Алмалинский УВД, где представление продолжилось. Таланту автоледи может позавидовать любой артист. Так натурально сыграть паническую атаку, дано не каждому. Но, к сожалению, этот номер у нее не прошел. Полицейские попросили ее прекратить играть на публику.





Даме ничего не оставалось, как снять завесу тайны и сообщить сотрудником полиции свои паспортные данные. После чего ее доставили на медицинское освидетельствование, где определили, что в крови женщины содержится 0,94 промилле алкоголя . На женщину-водителя и хозяина Toyota Prado стражи порядка составили протоколы по статье 608 ч. 1 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения» КоАП РК.





В заключительном акте этого спектакля главные герои и полицейские отправились водворять автомобиль на штрафстоянку.





Прошло время, парочка друзей заметно протрезвела, но это не добавило логики в их поведение. Мужчина – переселенец из Китая, имеющий вид на жительство, громко заявлял о своих правах и настаивал, что в его машине остался миллион тенге, который он завтра потребует с сотрудников штрафстоянки.





Каким чудесным образом вчерашний миллион долларов превратился в миллион тенге, так и осталось для всех присутствующих загадкой. Потом мужчина долго не мог понять, почему сотрудники полиции забрали у него водительское удостоверение, если за рулем была его нетрезвая попутчица.





Получив доскональное объяснение сотрудника спецбатальона дорожной полиции, хозяин Toyota, видимо, смирился и печальным взглядом проводил свою железную ласточку. Все это было бы смешно, если б не было так грустно. На пути этой разогретой спиртными напитками парочки могли оказаться люди, и трагедии было бы не избежать.