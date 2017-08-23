Глава Нацбанка прокомментировал ослабление тенге в августе
23 августа 2017, 12:13
По его словам, в настоящее время ситуация на валютном рынке стабилизировалась.
Данияр Акишев назвал слухи о девальвации тенге фактором, повлиявшим на колебания курса национальной валюты в начале текущего месяца.
Председатель Национального банка РК Данияр Акишев на пресс-брифинге прокомментировал ослабление тенге в начале августа.
"В начале августа курс тенге демонстрировал повышенную волатильность на фоне негативных публикаций и отдельных слухов в СМИ и соцсетях о возможной значительной девальвации тенге. На самом деле фундаментальных изменений, оправдывающих колебание курса, не было", — сказал Данияр Акишев.
По его словам, в настоящее время ситуация на валютном рынке стабилизировалась. Так, по состоянию на 22 августа обменный курс сложился на уровне 333,8 тенге за доллар США.
Сегодня утренние торги на Казахстанской фондовой бирже закрылись на уровне 333 тенге за доллар.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта alau.kz
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