Обвиняемую в транспортировке наркотиков казахстанку оправдали в Бразилии

Казахстанские дипломаты в Бразилии добились оправдания 21-летней казахстанки, обвиненной в транспортировке наркотиков, сообщил на своей странице в сообщил на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.





Эта история началась 6 февраля 2017 года. В этот день полиция Сан-Паулу сообщила Посольству Казахстана в Бразилии о задержании ночью по подозрению в контрабанде наркотиков гражданки Казахстана Миневской Славяны, 1996 года рождения, жительницы Караганды.





Девушку задержали на подъезде к аэропорту города Сан-Паулу, откуда она намеревалась вылететь в Армению и далее в Казахстан. При обыске среди личных вещей у нее было обнаружено около 2 кг кокаина.





8 февраля Посольство Казахстана добилось личной встречи консула с задержанной в Сан-Паулу. В ходе беседы девушка сообщила дипломату о своем самочувствии, условиях содержания, передала контакты родных и подробно рассказала о том, каким образом она оказалась в Бразилии и как к ней попали наркотики.





В первую очередь казахстанские дипломаты сообщили о задержании девушки ее родным; затем приняли меры по организации защиты прав нашей соотечественницы.





В тот же день состоялось предварительное слушание дела. Городской суд принял решение о заключении казахстанки под стражу с дальнейшим содержанием в женском исправительном учреждении Сан-Паулу до начала основного судебного заседания.





Как удалось выяснить дипломатам, малознакомая жительница Караганды, войдя в доверие, предложила девушке за вознаграждение в 4 тысячи долларов перевезти из Бразилии бриллиантовые изделия.





Согласившись на эту сделку, в конце января молодая девушка прилетела в Сан-Паулу и несколько дней находилась городе в ожидании дальнейших указаний от своей карагандинской знакомой. Ее разместили в неизвестном доме и не давали возможности свободно передвигаться по городу. Спустя 2 недели ей сообщили о возвращении в Казахстан и за час до вылета передали чемодан с неизвестным содержимым, который она должна была доставить в город Ереван.





При подъезде к аэропорту девушку и задержала полиция. Наркотики были спрятаны в мультиварках, находившихся в чемодане.





Предполагая, что молодая девушка стала жертвой преступного обмана, Посольство Казахстана в Бразилии направило в МИД РК полученные сведения о "вербовщице" и ее возможных сообщниках для рассмотрения и принятия оперативных мер компетентными ведомствами Казахстана.





Правоохранительные органы сработали оперативно и на основе заявлений родителей девушки и полученных из Посольства данных смогли задержать "вербовщицу" в Караганде и привлечь последнюю к ответственности.





Как известно, на днях Казыбекбийский районный суд № 1 Караганды приговорил 25-летнюю К. к 6 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии средней безопасности по статье 128, часть 3 "Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, равно как его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача в целях эксплуатации".





Запросив материалы уголовного дела в отношении "вербовщицы", казахстанские дипломаты в Бразилии перевели их на португальский язык и передали следствию для приобщения к делу.





7 августа этого года по делу Славяны состоялся суд в городе Сан-Паулу. За контрабанду наркотиков девушке грозил срок заключения до 15 лет.





Приняв во внимание представленные дипломатами материалы, касающиеся "вербовщицы" в Караганде, бразильский суд признал молодую казахстанку потерпевшей от деятельности международной преступной группы и постановил "освободить" девушку из заключения.





При этом суд принял во внимание факт ошибки следствия, которое указало в обвинении об обнаружении у девушки при задержании 7 кг наркотических средств, посчитав за вес наркотиков вес мультиварки. Это обстоятельство было выявлено казахстанскими дипломатами во время ознакомления с материалами дела и сообщено суду посредством адвокатов.





За время содержания в исправительном учреждении Славяну в Сан-Паулу неоднократно навещал казахстанский консул, оказывал ей поддержку, передавал необходимые для пользования вещи, поддерживал постоянный контакт с ее родными и близкими.





Сейчас она находится в Сан-Паулу. В ближайшие дни молодая девушка должна вернуться в Казахстан.





К сожалению, Славяна оказалась не единственной "завербованной". При схожих обстоятельствах в аэропорту Сан-Паулу была задержана другая 20-летняя жительница Караганды. Решением бразильского суда 30 мая она признана виновной в перевозке наркотиков и осуждена на 7 лет лишения свободы.





В настоящее время Министерство иностранных дел Казахстана и наше посольство в Бразилии предпринимают усилия по пересмотру ее дела. Ожидается заседание апелляционного суда, дата слушания еще не назначена.



